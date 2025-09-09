Gölcük'te Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Tutuklama

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir araçta yapılan aramada bin 912 adet kesilmiş TAPDK bandrolü ve 206 bin 300 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin bir şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, dün Gölcük ilçesinde durdurulan araç içerisinde arama yapıldı. Araçta yapılan kontrollerde, bin 912 adet kesilmiş TAPDK bandrolü, 206 bin 300 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, konu ile ilgili 1 şüpheli 5607 SKM suçundan gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, bugün Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı'nda çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ