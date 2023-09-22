Gölcük'te çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kafeteryada çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada D.A. isimli kişi karın bölgesinden yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Merkez Mahallesi Amiral Sağlam Caddesi'nde bir kafeteryada henüz belirlenemeyen sebeple iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, D.A. bıçakla karın bölgesinden yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa