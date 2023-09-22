Gölcük'te çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kafeteryada çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada D.A. isimli kişi karın bölgesinden yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.