Gölbaşı'nda Toprak Kayması Sonucu Hayvanlar Vadiye Düştü

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde toprak kayması sonucu hayvanlar vadiye düştü. Köylüler, 4 mandayı düştüğü yerden kurtardı.

Alınan bilgilere göre, sahipleri tarafından otlatılmak üzere beldenin yamacında bulunan Mazı Dağı'na götürülen sürüdeki mandalar, toprak kayması sebebiyle dağdaki derin vadiye düştü. Sahiplerinin kurtarmakta çaresiz kaldığı mandalar için köyden yardım istendi. Olay yerine giden köylüler, derin vadiye düşen mandaları kurtarmak için seferber oldu. Köyden getirilen halatlar yardımıyla vadide sıkışan hayvanlara ulaşan köylüler, 4 mandayı düştüğü yerden kurtardı. - BİTLİS