Gölbaşı'nda Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde trafik levhasına çarpan motosikletteki iki kişi, kazada hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi ancak gençlerin yaşamına müdahale edilemedi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde trafik levhasına çarpan motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Gölbaşı ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Konya istikametinde ilerleyen motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki kaldırımda bulunan trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, motosikletteki Yusuf K. ve Efe Batuhan K. kaldırıma düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, Yusuf K. ve Efe Batuhan K.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa