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Göksu Deltası'nda Yangın: Kuş Cennetinin Mirası Tehlikede

Göksu Deltası'nda Yangın: Kuş Cennetinin Mirası Tehlikede
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Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda çıkan yangın, doğa koruma alanında büyük bir zarar yarattı. Yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı, ancak 8 dönümlük alanın küle dönmesi dikkat çekti. Yangının çıkış nedeninin araştırılması gerektiği ifade edildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde koruma altında bulunan, kuş cenneti olarak bilinen Göksu Deltası'ndaki sazlık alanda çıkan yangın sabah saatlerinde söndü. Yangın sonrasında bölge havadan görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Kum Mahallesi sınırlarında yer alan Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında olan Göksu Deltası'nda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sazlık alanda çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bataklık arazi nedeniyle müdahale edilmekte güçlük yaşanılan yangın sabaha kadar sürdü. Çevrede alınan kontrollerle takip edilen yangın sabah saatlerinde rüzgarında etkisini yitirmesiyle söndü.

Yangın sonrası bölge fotoğraf sanatçısı ve kuş gözlemcisi Nadir Köksoy tarafından dron ile görüntülendi. Yaklaşık 8 dönümlük alanın yandığı bölgenin küle dönmüş durumu dikkat çekti.

Sakar meke, akbalıkçı, saz horozu, yaz ördeği, sucum kuşlarının yumurtlama dönemi olduğunu belirten Köksoy, her yıl bu dönemlerde yangın çıktığına dikkat çekerek çıkış nedeninin tespit edilmesi gerektiğini söyledi. - MERSİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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