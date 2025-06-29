Göksu Deltası'nda Yangın Endişe Yarattı

Göksu Deltası'nda Yangın Endişe Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesindeki koruma altındaki Göksu Deltası'nda sazlık alanda çıkan yangın, çevre sakinlerini endişelendirdi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü ve nesli tükenme tehlikesi altındaki kuş türlerinin yaşam alanlarına tehdit oluşturuyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde koruma altındaki Göksu Deltası'nda sazlık alanda yangın çıktı. Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan deltadaki yangın, çevre sakinlerini endişelendirdi.

Yangın, akşam saatlerinde Göksu Deltası'nda bataklık ve sazlık alanda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alanı kapladı. Yer yer kuru otların da tutuşmasıyla birlikte yükselen dumanlar, ilçe merkezinin bazı noktalarından da görüldü. Yangının çıktığı alanın bataklık olması nedeniyle araçlar bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, alevlerin sazlık dışına taşmaması ve ormanlık alanlara sıçramaması için tedbir aldı. Yangına doğrudan müdahalenin sınırlı kaldığı bölgede gözlem ve doğal sınırlandırma yöntemleri uygulanıyor.

Göksu Deltası, flamingolar, pelikanlar ve tepeli pelikan gibi nesli tükenme tehlikesi altındaki birçok kuş türünün üreme ve barınma alanı olarak biliniyor. Yangının bu kuş türlerinin yaşam alanlarına etkisi ise endişeye neden oldu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Sağanak ve rüzgar bekleniyor

Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UTTS cihazının montajı için son 2 gün! Taktırmayana 140 bin liraya kadar ceza

2 gün kaldı, bunu yapmayana 140 bin TL ceza var
İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler

İsrail sürgün haritasını yayımladı! Mahalleleri tek tek işaretlediler
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin beklediği güzel haberleri art arda sıraladı
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı

Kamikaze drone, Rus askerini tuvalette yakaladı! Sonrası korkunç
İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu

İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
Pakistan'da şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü

Şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü
Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi

Bir kötü haber de İzmir'den! Alevler kısa sürede her yanı sardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.