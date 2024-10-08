Gökhan Tombak Cinayetinde Duruşma Kararsızlıkla Sonuçlandı

Burdur'un Bucak ilçesinde 1 Aralık 2022 tarihinde evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülen Gökhan Tombak cinayeti davasının altıncı duruşmasında da karar çıkmadı. Mahkemede söz alan Gökhan Tombak'ın eşi Asuman Tombak, "Eğer benim ve çocuklarımın başına bir iş gelirse sorumluları bunlardır. Eşimin katillerinin bir an önce tutuklanmasını talep ediyorum" dedi.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Karaaliler köyünde Gökhan Tombak, 1 Aralık 2022 günü kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfek ile öldürülmüştü. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında gözaltına alınan Hasan U. (56) ve Emrah T. çıkarıldığı mahkemenin ardından tutuklanmıştı. Bir süre cezaevinde kalan iki şüpheli, yeterli delil olmadığı için tahliye edilmişti. Olayla ilgili süren davanın altıncı duruşması bugün Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Hasan U. (56), Emrah T. (28), Ahmet U. (28), Ahmet S. (28), Selahattin A. (47), Muhammet A. (22), maktul Gökhan Tombak'ın yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Mahkemede müşteki avukatları, Gökhan Tombak'ın babası Kemal Tombak'ın oğlunun acısına dayanamayarak kanser olduğunu ve bu hastalıktan dolayı vefat ettiğini söyledi. Delillerin karartılması yönünde ihtimallerin olduğunu söyleyen avukat, tutuksuz yargılanan sanıkların, Tombak ailesini tedirgin ettiğinden tutuklanmalarını talep etti.

Mahkemede söz verilen Gökhan Tombak'ın eşi Asuman Tombak ise adli kontrol şartı ile serbest kalan sanıkların kendisini suça teşvik ve tahrik ettiğini öne sürdü ve "Eğer benim ve çocuklarımın başına bir iş gelirse sorumluları bunlardır. Eşimin katillerinin bir an önce tutuklanmasını talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatları ise delillerin toplandığını ve karartılma ihtimalinin olmadığını söyledi. Adli kontrol şartı ile serbest kalan sanıkların tedbirlerinin de kaldırılmasını talep ederek, müşteki tarafının tutuklanma taleplerinin reddine karar verilmesini talep etti.

Mahkemede söz verilen tutuklu sanıklar ise daha önceden vermiş oldukları beyanları tekrar ederek beraat edilmelerini talep etti. - BURDUR