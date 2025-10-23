Gökçeada'da Şiddetli Yağışlar Sele Neden Oldu

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde gece etkili olan kuvvetli sağanak yağış, sele neden oldu. Yaşanan selde bazı evler ve iş yerleri sular altında kalırken köy yolunda oluşan toprak kaymasıyla yol kapandı.

Gökçeada ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağışı nedeniyle ilçe sular altında kaldı. Gökçeada'ya bağlı Kaleköy köyünde bazı evler ve iş yerleri sular altında kaldı. Uğurlu köyünde ise sağanak yağış nedeniyle oluşan toprak kaymasıyla yol kapandı. Yol açma çalışmaları devam ediyor.