Gökçeada'da Rahatsızlanan Vatandaşın Tıbbi Tahliyesi Gerçekleştirildi
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından başarılı bir şekilde tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi.
Gökçeada ilçesinde bir vatandaş rahatsızlandı. Rahatsızlanan vatandaşın tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale'ye getirilen vatandaş hastanede tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa