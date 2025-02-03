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Gökçeada'da Rahatsızlanan Vatandaşın Tıbbi Tahliyesi Gerçekleştirildi

Gökçeada'da Rahatsızlanan Vatandaşın Tıbbi Tahliyesi Gerçekleştirildi
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından başarılı bir şekilde tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi.

Gökçeada ilçesinde bir vatandaş rahatsızlandı. Rahatsızlanan vatandaşın tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale'ye getirilen vatandaş hastanede tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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