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Gökçeada'da güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi

Gökçeada'da güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Kaymakam Osman Acar başkanlığında güvenlik ve asayiş toplantısı düzenlendi. Toplantıda yaz sezonu önlemleri ve kamu düzeni değerlendirildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde ilçe güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığında ilçe güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, ilçe Emniyet Amiri Başkomiser Serdar Kurt ile ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kemal Yavaş katıldı. Toplantıda, ilçenin genel asayiş durumu, kamu düzeninin korunmasına yönelik alınan tedbirler, yaz sezonunda artan nüfus hareketliliği kapsamında güvenlik önlemleri ile vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Kaymakam Osman Acar, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekerek, kamu düzeninin korunması, suç ve suçlularla etkin mücadele ile vatandaş odaklı güvenlik hizmetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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