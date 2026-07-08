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Gökçeada'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

Gökçeada'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan FETÖ üyesi 6 şüpheli ile organizatör 3 kişi yakalandı. 4 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları belirlenen ve haklarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) silahlı terör örgütüne üye olma suçundan adli süreçleri devam eden 6 şüpheli ile bu şahısların yurt dışına çıkışlarını organize ettikleri değerlendirilen 3 şüpheli yakalandı.

Gökçeada ilçesine gelerek yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları belirlenen ve haklarında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan adli süreçleri devam eden 6 şüpheli ile bu şahısların yurt dışına çıkışlarını organize ettikleri değerlendirilen 3 şüpheli; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince koordineli olarak yürütülen çalışmalar neticesinde 3 Temmuz tarihinde yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan adli süreçleri devam eden 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan organizatör oldukları değerlendirilen 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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