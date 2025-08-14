Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, göğsünde 8 yıldır bıçakla yaşadığı ortaya çıktı!

Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, göğsünde 8 yıldır bıçakla yaşadığı ortaya çıktı!
Tanzanya'da 44 yaşındaki bir adam, sağ memesinin altından iltihap akması şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Röntgen sonucunda, adamın göğsünde 8 yıldır saplı duran bir bıçak olduğu ortaya çıktı. Hasta, yıllar önce yaşadığı kavgada yaralandığını ve o günden beri sağlık sorunu yaşamadığını belirtti. Vietnam'da ise bir başka şaşırtıcı olay yaşandı.

Tanzanya'da 44 yaşındaki bir adam, sağ memesinin altından iltihap akması şikâyetiyle hastaneye gitti. Doktorlar ilk muayenede herhangi bir ağrı, nefes darlığı, öksürük ya da ateş bulgusuna rastlamadı. Ancak yapılan röntgen, herkesin ağzını açık bıraktı: Adamın göğsünde tam sekiz yıldır saplı duran bir bıçak vardı.

Hasta, yıllar önce yaşadığı şiddetli bir kavga sırasında yüzünden, sırtından, göğsünden ve karnından yaralandığını, o zaman tedavi gördüğünü söyledi. O günden beri ciddi bir sağlık sorunu yaşamamıştı. Fakat son günlerde fark ettiği iltihap nedeniyle doktora başvurunca, yıllardır göğsünde "unutulmuş" bıçak ortaya çıktı.

Bıçak, sağ kürek kemiğinden girip hayati organlara zarar vermeden göğüste kalmıştı. Ameliyatla çıkarılan bıçakla birlikte ölü doku temizlendi. Hasta yoğun bakımda bir gün, normal serviste ise 10 gün kaldı. Doktorlar, takip kontrollerinde hastanın tamamen iyileştiğini duyurdu.

Vietnam'da ise akıllara durgunluk veren başka bir olay yaşandı.

Hanoi'de bir adam, makatından giren 66 santimetrelik yılan balığının bağırsak duvarını kemirmeye başlamasıyla dayanılmaz ağrılar yaşadı. Çekilen röntgende balığın bağırsaktan çıkmaya çalıştığı görüldü.

Doktorlar önce balığı özel bir cihazla çıkarmaya çalıştı, ancak önünde tıkalı bir limon buldular. Ameliyatla karnı açılan adamdan balık pense yardımıyla çıkarıldı. Ardından limon da anüsten geri itilerek çıkarıldı. Bağırsaktaki delik dikildi ve sızan dışkı temizlendi.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
Yorumlar (1)

Zeki Anti:

Bu da bir şey mi ki, bizim doktorlar ameliyat malzemesinden ne varsa içeri koyup kapatıyor. İleride lazım olur diye herhalde..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
