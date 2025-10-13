Haberler

Göcek Açıklarında Gulet Tekne Yangını

Göcek Açıklarında Gulet Tekne Yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek açıklarında bir gulet teknede çıkan yangın için söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangını fark eden denizcilerin ihbarı üzerine sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek açıklarında gulet tekneden çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi açıklarında Yassıca Adaları mevkiinde bir gulet teknede yangın çıktı. Teknedeki dumanları fark eden çevredeki denizcilerin ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin teknedeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
