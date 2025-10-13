Göcek Açıklarında Gulet Tekne Yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek açıklarında gulet tekneden çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi açıklarında Yassıca Adaları mevkiinde bir gulet teknede yangın çıktı. Teknedeki dumanları fark eden çevredeki denizcilerin ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin teknedeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - MUĞLA