Göcek Açıklarında Gulet Tekne Yangını
Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi açıklarında Yassıca Adaları mevkiinde bir gulet teknede yangın çıktı. Teknedeki dumanları fark eden çevredeki denizcilerin ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin teknedeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa