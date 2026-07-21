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Güney Kıbrıs'taki Rumlardan sınır kapısında provokasyon

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bir grup Rum, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52. yıl dönümünde Ledra Palace Sınır Kapısı'nda toplanarak Türkiye aleyhine sloganlar attı ve Yunan bayrakları taşıdı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY) 1974 Kıbrıs Barış Harekatı yıl dönümü dolayısıyla Ledra Palace Sınır Kapısı'nda toplanan bir grup Rum, provokatif bir gösteri düzenleyerek Türkiye ve aleyhine sloganlar attı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde bir grup Rum, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümünde Ledra Palace Sınır Kapısı'nda toplanarak probokatif bir gösteri gerçekleştirdi. Gösteriye Yunanistan milli marşının okunmasıyla başlayan grup, daha sonra "Türkiye Kıbrıs'tan dışarı", "Ölülerle birlikteyiz, siyasetçilerle değil" ve "Tarih, federasyonu imzalayacak olanları utançla yazacak" sloganları attı. Eylem boyunca Yunan bayrakları taşıyan göstericiler, Ledra Palace bölgesinde bir süre slogan atmaya devam etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarının sürdüğü saatlerde gerçekleştirilen gösteri, akşam saatlerine kadar devam etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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