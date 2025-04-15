Gizli kamera skandalında bungalov ev mühürlendi, iki kişi tutuklandı

İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti.

Aile emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında hususa ilişkin çalışma başlatan ekiplerce, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlatılmıştı.

İDARİ TAHKİKAT BAŞLADI

Sakarya Valiliği'nden skandala ilişkin yapılan açıklamada "İlimiz Sapanca ilçesinde bir bungalov konaklama tesisinde kamera ile izleme yapıldığına dair bazı iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine, Sakarya Valiliğimizce konuya ilişkin derhal harekete geçilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak yetkili kolluk kuvvetleri ve ilgili idari birimler ivedilikle görevlendirilmiş; hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

BUNGALOV MÜHÜRLENDİ, İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Skandala ilişkin soruşturma kapsamında söz konusu bungalovun mühürlendiği öğrenildi. İşletme sahibi H.K. (31) ve T.S. polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.