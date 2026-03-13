Haberler

Girit'te ABD'ye casusluk yapan Polonya vatandaşı yakalandı

Yunanistan'ın Girit adasında, ABD adına casusluk yaptığı iddiasıyla bir Polonya vatandaşı gözaltına alındı. Askeri tesislerin fotoğraflarını çektiği belirtilen şahıs hakkında soruşturma başlatılacak.

Yunanistan'ın Girit adasında yaşayan ve bölgedeki askeri tesislerin fotoğrafını çekerek ABD'ye casusluk yaptığı belirlenen Polonya vatandaşı gözaltına alındı.

Yunanistan'ın Girit adasının kuzeybatı sahilinde Suda kasabası yakınlarında bulunan Souda Körfezi'nde ABD adına casusluk yaptığı ifade edilen Polonya vatandaşı yakalandı. İhbarın ardından harekete geçen güvenlik güçleri adı açıklanmayan Polonya vatandaşını Hanya kentinde gözaltına aldı. Polonya vatandaşının bölgedeki askeri tesislerin fotoğrafını çektiğini bildiren yetkililer, Polonya vatandaşının aylardır deniz üssüne yakın Marathi Plajı'nda yaşadığını ve bu sürede üsteki üssün askeri iskelelerin fotoğraflarını çektiği bildirdi.

Polonya vatandaşı hakkında casusluk suçlamasıyla soruşturma başlatılacağı bildirildi. - GİRİT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
