Giresun'un Eynesil ilçesinde yayla evinde ölü bulunan kişi

Giresun'un Eynesil ilçesinden bir kişi, gittiği yayla evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Eynesil ilçesine bağlı Ören Beldesi, Belen Mahallesi nüfusuna kayıtlı Ahmet Topşir (68), 20 gün önce Kazıkbeli Yaylası Barak obasındaki evine gitti. Bu sabah yakınları tarafından kendisinden haber alamayan Topşir'in evine giden arkadaşları cansız bedeniyle karşılaştı. Adli makamlar tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Topşir'in cenazesi Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan adli tıp incelemesinin ardından cenaze yakınlarına teslim edilerek Eynesil İlçesi Ören Beldesi'ne götürüldü. - GİRESUN