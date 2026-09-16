Haberler

Giresun’un Eynesil ilçesinde kaza sonrası can pazarı yaşandı: 4 yaralı

Giresun’un Eynesil ilçesinde kaza sonrası can pazarı yaşandı: 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun’un Eynesil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, bugün saat 11.45 sıralarında Eynesil ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan B.G.'nin (19) kullandığı 28 EE 818 plakalı otomobil ile Eynesil'den Görele istikametine gitmekte olan R.E. (76) yönetimindeki 06 CUR 526 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, otomobillerde bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Görele ve Eynesil Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Eynesil ilçe giriş kavşağında meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki aracın kavşakta çarpışmasının ardından savrulduğu görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Motor sesleri İstanbul'da yeniden yükselecek! Formula 1'in tarihi belli oldu

Sıkı durun! Formula 1'de beklenen Türkiye kararı çıktı

Ankara’da uyuşturucu ticareti operasyonu: 17 gözaltı

Ankara'da uyuşturucu operasyonu! 17 kişi suçüstü yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vay be Tedesco! Fener'den gittiği takımdan 4 maçta kovuldu

Vay be Tedesco! Fener'den gitti, 4 maçta kovuldu
Mekke'ye İHA saldırısı! O anlar kamerada

Müslümanların kıblesine saldırı! O anlar kamerada
Mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Çığlıkları duyan aile sokağa indi

Mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Çığlıkları duyan aile sokağa indi
Aralarında tam 29 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler

Aralarında tam 29 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler
Ronaldo'dan futbol dünyasını sarsacak hamle! Parayı basıp alacak

Ronaldo'dan futbol dünyasını sarsacak hamle! Kritik 48 saat başladı
Fabrikada patlayan buhar kazanı 16 yaşındaki işçiyi hayattan kopardı

Fabrikada 'buhar kazanı' faciası! 16 yaşındaki işçiden üzen haber
Mauro Icardi'ye şok üzerine şok! Futbolculuk kariyeri tehlikede

Icardi'ye vuran vurana! Futbolculuk kariyeri tehlikede