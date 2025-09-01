Giresun'da Yaya Kazası: 31 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Giresun'da Yaya Kazası: 31 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Giresun'un Görele ilçesinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 31 yaşındaki Yavuz Öztürk, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Çavuşlu Beldesi'nde Karadeniz Sahil Otoyolu üzerinde meydana geldi. B.S. (51) yönetimindeki 34 YUL 92 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yavuz Öztürk'e (31) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan genç ağır yaralandı. Kısa sürede olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldıran Öztürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
