Giresun'da Yaya Kazası: 31 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Çavuşlu Beldesi'nde Karadeniz Sahil Otoyolu üzerinde meydana geldi. B.S. (51) yönetimindeki 34 YUL 92 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yavuz Öztürk'e (31) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan genç ağır yaralandı. Kısa sürede olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldıran Öztürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN