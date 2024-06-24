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Giresun'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Bin 511 Kök Kenevir Ele Geçirildi

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Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda Bulancak ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yapan 2 kişi tutuklandı. Operasyonda 7 bin 511 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 bin 511 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Giresun İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Bulancak ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi. Ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen U.D., D.K. ve Ş.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan U.D. ve D.K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ormanlık alanda yapılan aramalarda ele geçirilen 7 bin 511 kök kenevir bitkisi imha edildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Bulancak Jandarma Kenevir Giresun Güvenlik Cezaevi Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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