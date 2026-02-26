Haberler

Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 29 tutuklama

Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 29 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'da yapılan uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda 50 kişi gözaltına alındı, 29'u tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Giresun'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 29'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Giresun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce "torbacılar" ile uyuşturucu suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, il genelinde faaliyet gösterdiği belirlenen Kılıç Suç Örgütü'ne operasyon düzenlendi. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem uygulanırken, 50 kişi ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 kilo 510 gram bonzai, 160 gram esrar, 120 gram kokain, 40 gram metamfetamin, 15 gram bonzai maddesi, 3 bin 500 adet ecstasy, bin 450 adet sentetik ecza hap, 6 hassas terazi ile 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın

"Hakim kusura bakmasın, sonuçlarına katlanacak"
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor

Burası Türkiye'nin en işlek yollarından biri
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Rusya İHA'sına hemen müdahale ettiler

Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Anında karşılık verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Güzelliğiyle büyülemişti, kim olduğu ortaya çıktı
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti

Bu sıra pide kuyruğu değil! Tek istekleri ünlü isimden imza alabilmek
Baklayı ağzından çıkardı! Szymanski'den Fenerbahçe itirafı

Takımdan ayrılır ayrılmaz baklayı ağzından çıkardı
Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Güzelliğiyle büyülemişti, kim olduğu ortaya çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili 'cemevi' iddiası asılsız çıktı

Şehit pilotumuzla ilgili "cemevi" iddiası asılsız çıktı
Juventus'un hayalleri yarım kaldı! İtalyanlar Galatasaray'ı konuşuyor

Tüm ülke Juve'nin hayallerini çalan Galatasaray'ı konuşuyor