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Keşap'ta Trafik Kazası Ardından Ölüm

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Giresun Keşap'ta iki aracın karıştığı trafik kazası sonrası tartışan sürücülerden Salim Atmaca, aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Diğer sürücü S.Ç. gözaltına alındı; jandarma soruşturma başlattı.

Giresun'un Keşap ilçesinde bu akşam meydana gelen trafik kazası sonrası yaşanan olayda bir kişi araç içerisinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Giresun'un Keşap ilçesi Dokuztepe köyü sapağında saat 21.00 sularında iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından araç sürücüleri S.Ç. ile Salim Atmaca arasında yaşanan tartışmadan bir süre sonra Salim Atmaca'nın aracının içerisinde silahla başından vurulmuş halde cansız bedeni bulundu.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan olayın nasıl gerçekleştiği ile ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, S.Ç. olayla ilgili gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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