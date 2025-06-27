Giresun'da Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti, İki Yaralı

Giresun'da Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti, İki Yaralı
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Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 27 yaşındaki Doğukan Kaya, birden fazla aracın çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada başka bir otomobilin manevra yapması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan 27 yaşındaki genç, birden fazla aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın arından yaşanan zincirleme trafik kazasında ise 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Merkez Erikliman Mahallesi'nde Karadeniz Sahil Yolu'nda, Giresun'dan Ordu istikametine doğru akan yoğun trafikte yolun karşısına geçmeye çalışan Doğukan Kaya (27), birden fazla aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Bu sırada kazadan kaçmak isteyen bir otomobilin manevra yaparken başka bir araca çarpıp takla atmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada A.Ş. ve B.Ş. isimli iki kişi yaralandı.

Olay yerine kısa sürede sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Doğukan Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden araç geçişine açıldı. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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