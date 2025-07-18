Giresun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Giresun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Ukrayna uyruklu bir sürücünün karıştığı kazada, taraflar birbirlerine geçmiş olsun dilekleri iletti. Olay yerindeki yaralılar, ambulans gelene kadar beklediler.

Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan taraflar birbirlerine "geçmiş olsun" dileklerini iletip, ambulansın gelmesini beklediler.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Eynesil ilçe merkezi girişindeki kavşakta Giresun yönünden Trabzon istikametine ilerleyen Ukrayna uyruklu Angelina Karpova yönetimindeki KA 0801 BC plakalı araç ile Trabzon yönünden Eynesil merkezine dönmeye çalışan Hüsamettin Karagüzel idaresindeki 61 DT 652 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savrulurken, 61 DT 652 plakalı otomobilde bulunan Hüsamettin Karagüzel, Erkan Karagüzel ve Şenol B. yaralandı. Kazanın ardından ise duyarlılık örneği sergilendi. Şoku atlatan sürücü Angelina Karpova, aracından inerek diğer araçtaki yaralıların yanına gitti ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaralılar sürücünün bu davranışına teşekkür ederek, ambulansın gelmesini birlikte bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Görele Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, ilk belirlemelere göre kazanın kırmızı ışık ihlali sonucu meydana geldiği belirtildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu

İşte hükümetin 600 bin kamu işçisine sunduğu son zam teklifi
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor

Suriye'de aşiretler silahlanıp yola çıktı, asker devreye girdi
MHP'li Feti Yıldız'ın odasında dikkat çeken detay! Öcalan'ın kitabı masasında

Yeni sürecin yansımaları! MHP'nin ağır topunun önündeki kitaba bakın
Oyuncu Mehmet Ali Tuncer'den acı haber

Rol aldığı yapımlarla hatırlanıyordu, acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Budist rahiplerle ilişkiye girip şantaj yapan kadın tutuklandı

Budist rahiplerle ilişkiye girip şantaj yapan kadın tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.