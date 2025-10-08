Haberler

Giresun'da Trafik Kazası: 2 Genç Kız Yaralandı

Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 19 yaşındaki sürücü Nagihan D. direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle bariyerlere çarptı ve takla attı. Kazada otomobilde bulunan 15 yaşındaki Berna A. ile birlikte yaralandılar. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunuyor.

Kaza, Giresun-Trabzon Karayolu'nun Hisarüstü Köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nagihan D. (19) yönetimindeki 28 ADB 697 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı, ardından takla attı. Adeta hurdaya dönen araçtan sürücü Nagihan D. ile yolcu olarak bulunan Berna A. (15) yaralı olarak çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - GİRESUN

