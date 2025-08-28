Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Güncelleme:
Giresun'un Görele ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Ali G. yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı.

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Şenlik köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Görele'den Şenlik köyü istikametine seyir halinde olan Ali G. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köy girişinde dere yatağına yuvarlandı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen araçta yolcu olarak bulunan Cemile Yiğit (50) olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü Ali G. ile yolculardan Asiye Y. yaralandı. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
