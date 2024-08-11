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Giresun'da Tofaş Marka Otomobil Alev Aldı

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Giresun'un Görele ilçesinde seyir halindeki Tofaş marka otomobil alev alarak yanmaya başladı. Sürücü araçtan son anda çıkarak kurtulurken, araçta yaşanan patlamalar görüntülere yansıdı.

Giresun'un Görele ilçesinde seyir halindeki Tofaş marka otomobil alev alarak yanmaya başladı. Sürücü araçtan son anda çıkarak kurtulurken, araçta yaşanan patlamalar görüntülere yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Görele ilçesi Çiftlik köyünde Ecevit E. idaresindeki 61 ER 860 plakalı Tofaş marka aracın motor bölümü yanmaya başladı. Sürücü araçtan inerek uzaklaştı. Alev alev yanan aracın içerisinden malzemelerini kurtarmaya çalışan sürücünün yakınları "Araç LPG'li, patlayabilir" uyarısı üzerine uzaklaşırken, araçta yaşanan patlamalar görüntülere yansıdı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan Tofaş'ın sürücüsü yangından yara almadan kurtulurken, itfaiye ekiplerinin kısa süren çalışmasıyla söndürülen araç hurda yığınına döndü. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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