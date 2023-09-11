Giresun şehir merkezinde çöp kutusunun yanına bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. Polis ekipleri olay yerine gelerek paketi fünye ile patlattı ancak içinde kayda değer bir şey bulunamadı.

Giresun'da şüpheli paket alarmı

GİRESUN - Giresun şehir merkezinde çöp kutusunun yanına bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu.

Giresun'da Gazi Caddesi üzerinde Şeyh Keramettin Camii önündeki çöp kutusunun yanına bırakılan şüpheli kutu vatandaşların ihbarı üzerine polisi harekete geçirdi. Olay yeri gelen polis ekipleri bölgeyi kordon altına aldı. Çevredeki iş yerlerinin boşaltılmasının ardından bomba imha ekipleri olay yerine geldi.

Daha sonra şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Ardından paket incelenirken kayda değer bir şey bulunamadı. Olayın ardından Gazi Caddesi ulaşıma açıldı.

Cadde üzerinden yayın yapan bir kameranın kaydında saat 15.30 sıralarında bir temizlik görevlisi çöpün içinden çıkardığı poşetteki kutuyu açarak içindeki ayakkabıyı aldığı görüldü. Daha sonra ayakkabının kutusunu çöpün yayına bırakarak alandan uzaklaştığı belirlendi.

Tüm bu yaşananların ardından aynı temizlik görevlisi durumdan habersiz olay yerine gelerek fünyenin patlatılmasından sonra çevreye saçılan çöp parçalarını temizledi.