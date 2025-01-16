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Giresun'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Giresun'un Bulancak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri, hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası bir zanlı yakalandı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde dün akşam meydana gelen silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin İhsaniye mahallesi Eski Cezaevi mevkiinde aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup karşı karşıya geldi. Çıkan tartışmanın ardından meydana gelen silahlı çatışmada N.D'nin silahından çıkan kurşunlarla Hami Altuntaş, İ.A ve H.A vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan Hami Altuntaş, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda yaralanan İ.A. ve H.A'nın tedavileri Giresun ve Bulancak'taki hastanelerde devam ederken, olay sonrası yakalanan zanlı N.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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