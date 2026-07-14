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Giresun'da Sahil Güvenlik botu kaza yaptı, personel yaralandı

Giresun'da Sahil Güvenlik botu kaza yaptı, personel yaralandı
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Giresun'da Sahil Güvenlik botunun dalgakıran kayalıklarına çarpması sonucu askeri personel yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Giresun'da Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botun dalgakıran kayalıklarına çarpması sonucu askeri personel yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı Giresun Sahil Güvenlik 73 Komutanlığı'na ait bot, henüz belirlenemeyen bir nedenle Teyyaredüzü Mahallesi sahilindeki dalgakıran kayalıklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle botta bulunan askeri personel yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, arama kurtarma, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı askeri personel, ambulanslarla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından hasar gören Sahil Güvenlik botu güvenlik çemberine alınırken, olayın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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