Giresun'da Otoparktan Yürüyüş Yoluna Düşen Otomobilde 4 Yaralı
Giresun'un Dereli ilçesindeki Göksu travertenlerinde otoparktan yürüyüş yoluna düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kazanın sebebi sürücünün yanlış manevra yapması olarak belirlendi.
Giresun'un Dereli ilçesinde yer alan Göksu travertenlerinde otoparktan yürüyüş yoluna düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Dereli ilçesinde yer alan Göksu Travertenleri'nde meydana geldi. 34 DHR 352 plakalı otomobil, sürücünün yanlış manevra yapması sonucu otoparktan yaklaşık 3 metre aşağıda bulunan yürüyüş yoluna düştü. Araçta bulunan 4 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa