Giresun'da Otoparktan Yürüyüş Yoluna Düşen Otomobilde 4 Yaralı

Giresun'da Otoparktan Yürüyüş Yoluna Düşen Otomobilde 4 Yaralı
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Giresun'un Dereli ilçesindeki Göksu travertenlerinde otoparktan yürüyüş yoluna düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kazanın sebebi sürücünün yanlış manevra yapması olarak belirlendi.

Giresun'un Dereli ilçesinde yer alan Göksu travertenlerinde otoparktan yürüyüş yoluna düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Dereli ilçesinde yer alan Göksu Travertenleri'nde meydana geldi. 34 DHR 352 plakalı otomobil, sürücünün yanlış manevra yapması sonucu otoparktan yaklaşık 3 metre aşağıda bulunan yürüyüş yoluna düştü. Araçta bulunan 4 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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