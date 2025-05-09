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Giresun'da Okulda Silahlı Saldırı: İki Kadın Öldürüldü

Giresun'da Okulda Silahlı Saldırı: İki Kadın Öldürüldü
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Giresun'un Aksu mahallesindeki Sosyal Bilimler Lisesi'nde, okul hizmetlisi tarafından kantin çalışanı iki kadın silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, saldırganın cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.

Giresun'un Aksu mahallesinde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi'nde bugün sabah saatlerinde okulun hizmetlisi okulun kantininde çalışan bir kadını ve onun kız kardeşini silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Sosyal Bilimler Lisesi'nde hizmetli kadrosunda çalışan A.T. (55) henüz bilinmeyen bir nedenle kantinde çalışan Rana ve kız kardeşi Gonca Çavuşoğlu'nu silahla vurarak öldürdü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi çağrılırken, ağır yaralanan 2 kadına müdahale edildiği ancak kurtarılmadıkları öğrenildi. Kaçan A.T.'yi yakalamak için çalışma başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan A.T.'nin bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu ve eski hükümlü kadrosundan topluma kazandırılmak için okulda işe alındığı öğrenildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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