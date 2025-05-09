Giresun'da Okulda İşlenen Cinayetin Nedeni Kefalet Borcu

Giresun'da okulda işlenen cinayetin nedeni ortaya çıktı

Okulun güvenlik görevlisi kredi borcuna kefil olduğu Yonca Çavuş'un borcunu ödememesi üzerine hem Yonca Çavuş'u hem de kız kardeşini silahla vurmuş

GİRESUN - Giresun'un Aksu Mahallesi'nde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayın nedeni ortaya çıktı. Okulun güvenlik görevlisi olan şahsın kredi borcuna kefil olduğu Yonca Çavuş'un borcunu ödememesi üzerine hem Yonca Çavuş'u hem de kız kardeşini silahla vurduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, okulun güvenlik görevlisi A.T. (53), kredi borcuna kefil olduğu Yonca Çavuş'un borcunu ödememesi nedeniyle maaşına ve banka hesaplarına haciz konulmasından sorumlu tuttu. Borcunu ödemesi konusunda Yonca Çavuş ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.T., önce Yonca Çavuş'u, ardından okulda bulunan kardeşi Rana Çavuş Gökçin'i silahla vurdu. Yonca Çavuş olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan kardeşi Rana Çavuş Gökçin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan şüpheli A.T., kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetin nedeni olarak kefalet borcu anlaşmazlığı gösterildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.