Giresun'da Minibüs Dereye Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Giresun'da Minibüs Dereye Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsü Mehmet Yıldız, dereye devrilen aracından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Giresun'un Espiye ilçesinde dereye devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Espiye ilçesine bağlı Soğukpınar beldesi istikametinde seyreden 49 yaşındaki Mehmet Yıldız'ın idaresindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Gelevera Deresine devrildi. Olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Yıldız, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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