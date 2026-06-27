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Kamyon evin bahçesine girdi: Facianın eşiğinden dönüldü

Kamyon evin bahçesine girdi: Facianın eşiğinden dönüldü
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Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu'nda kontrolden çıkan kum yüklü kamyon, bir evin bahçesine girdi. Sürücünün direksiyon başında uyuduğu iddia edilirken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu'nda kontrolden çıkan kum yüklü kamyon, yol kenarındaki ağaçları devirerek bir evin bahçesine girdi. Sürücünün direksiyon başında uyuduğu iddia edilirken, kazada büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza, Giresun-Espiye Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Gülburnu Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Giresun'dan Espiye istikametine seyir halinde bulunan 61 ADU 902 plakalı kum yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki refüjü aşan kamyon, bir evin bahçesine girerek burada bulunan çok sayıda ağacı devirdi. Bahçede maddi hasar meydana gelirken, kamyon ağaçlara çarparak durabildi. Kaza sırasında evlerinde bulunan mahalle sakinleri, büyük bir gürültü duyduklarını belirterek korku içerisinde dışarı çıktıklarını ifade etti. Bahçelerinde kamyonu gören ev sakinleri, yaşadıkları şaşkınlığı uzun süre üzerlerinden atamadıklarını söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şans eseri kazanın meydana geldiği sırada Karadeniz Sahil Yolu'nda başka bir aracın bulunmaması ve evin çevresinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kamyonun girdiği evin bahçesinde ve çevrede maddi hasar meydana gelirken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, sürücünün direksiyon başında uyuması sonucu kazanın meydana geldiği iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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