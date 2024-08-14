Genç kadın dere yatağında ölü bulundu! Sır olayla ilgili gözaltılar var

Giresun'da, kayıp ihbarı üzerine arama çalışması başlatılan 27 yaşındaki kadın derede ölü bulundu.

Merkeze bağlı Duroğlu beldesi Tekkeköy mahallesinde 27 yaşındaki Sezen Sarısaray'a ulaşamayan yakınları bu sabah jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Bölgede jandarma, AFAD, AKUT, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve vatandaşlar tarafından Sezen Sarısaray'ı arama çalışmaları başlatıldı.

GÖZALTINA ALINANLAR VAR

Jandarma arama tarama köpeği tarafından kadın kaybolduğu ihbar edilen evden bir buçuk kilometre metre mesafedeki dere yatağında ölü olarak bulundu. Sezen Sarısaray'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma morguna kaldırılırlarken olayla ilgili gözaltıların olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.