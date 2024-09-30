Giresun'da Kaybolan 72 Yaşındaki Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Giresun'un Alucra ilçesi Suyurdu köyünde kaybolan 72 yaşındaki Ali Keskin'in cansız bedeni Moran Deresi'nde bulundu.

Dün öğle saatlerinde armut toplamak için evinden ayrılan Keskin, akşam saatlerinde eve dönmeyince yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Keskin'in cansız bedeni köye yaklaşık 600 metre mesafedeki Moran Çayı içerisinde bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Ali Keskin'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. - GİRESUN