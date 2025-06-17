Giresun'da Kaybolan 10 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı

Giresun'da Kaybolan 10 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı
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Giresun'da denize giren 10 yaşındaki Toprak Derme akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Yapılan arama çalışmaları sonrası küçük çocuğun cansız bedeni denizden çıkarıldı.

Giresun'da serinlemek için babasıyla birlikte denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 10 yaşındaki Toprak Derme'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Giresun Merkez Teyyaredüzü Mahallesi'nde, polis evi yakınındaki sahil kesiminde meydana gelen olayda dün öğle saatlerinde denize giren baba Celal Derme ile oğlu Toprak Derme akıntıya kapıldı. Baba ekipler tarafından kurtarılarak yoğun bakımda tedavi altına alınırken, kaybolan Toprak Derme için başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürdü.

Bugün, sahilden yaklaşık 100 metre açıkta arama yapan ekipler, küçük çocuğun cansız bedenini fark etti. Denizden çıkarılan Toprak Derme'nin cenazesi, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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