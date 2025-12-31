Giresun'da icra kâtibi silahlı saldırıda yaralandı

Giresun Adliyesi İcra Müdürlüğü'nde icra katibi olarak çalışan bir kişi Giresun merkeze bağlı Kemaliye köyünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Edinilen ilk bilgilere göre, Kemaliye köyüne bağlı Çöllen Mahallesinde, komşusunun arazisine ağaç diken M.Ç. (74) hakkında komşuları mahkemeye başvurdu. Mahkeme sonucunda M.Ç. (74) tarafından komşusunun arazisine dikilen ağaçların kesilmesine karar verildi. Mahkeme kararını uygulamak için köye giden icra katibi Ö.A. ve yanındakiler, ilk gün yanlarında kolluk kuvvetleri eşliğinde gitti. Ağaçların bir kısmının kesim işlemi tamamlanırken olay yerinde herhangi bir tartışma ve taşkınlık yaşanmadı. Ertesi gün kalan ağaçların kesilmesi için tekrar köye giden katip Ö.A. ve beraberindekiler bu kez yanlarında kolluk kuvveti götürmediler. Ağaçların kesim işlemi sırasında olay yerine gelen M.Ç. bir anda belinde bulunan silaha davranarak Ö.A.'ya ateş etti. Bacağından vurulan icra katibi kanlar içerisinde yerde kaldı. Olay yerindekilerin müdahalesiyle elinden silahı alınan yaşlı adam ve eşi ile çevredekiler arasında arbede yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ö.A.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Silahlı saldırgan ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İcra katibini silahla yaralayan 74 yaşındaki M.Ç.'nin ise yüzde 94 engelli raporu olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - GİRESUN