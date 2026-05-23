Haberler

Giresun'daki kazada hayatlarını kaybeden Yıldız ailesi yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Giresun'daki kazada hayatlarını kaybeden Yıldız ailesi yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'da demir yüklü tırın kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Cenazeler yarın Trabzon'da toprağa verilecek.

Giresun'da dün gece Karadeniz Sahil Yolu liman mevkiinde arkadan gelen demir yüklü tırın kırmızı ışıkta beklerken otomobillerine arkadan çarpması sonrasında hayatlarını kaybeden 3 kardeş ile anne ve babaları yarın Trabzon'un Arsin ilçesinde son yolculuklarına uğurlanacak.

Dün gece saat 01.45 sıralarında Ordu istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan M.U. yönetimindeki 55 K 4065 plakalı demir yüklü tır, Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Limanı mevkiindeki ışıklarda bekleyen ve ailesi ile İstanbul'dan memleketi Trabzon'a gitmekte olan Ali Yıldız (45) idaresindeki 34 PM 61 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan araç önünde duran Ferhat Yıldız (45) yönetimindeki 34 PN 09 plakalı otomobile çarptı. Bu araç da çarpmanın etkisiyle ileri fırlayarak önünde kırmızı ışıkta beklemekte olan Köksal Yusuf Halil (31) idaresindeki otomobil yüklü tıra çarptı.

4 aracın karıştığı zincirleme kazada Ali Yıldız ile aynı araçta bulunan eşi Melek Yıldız (40), ikiz çocukları Hamza Yıldız (7) ve Hasan Yıldız (7) ile Sadem Yağmur Yıldız (15) hayatını kaybetti, büyük kızları Rana Meltem Yıldız (20) ise ağır yaralandı.

Kazaya neden olan tır sürücüsü M.U. (59) da kazada ağır yaralanırken, Ferhat Yıldız, Fatma Yıldız, Rana Yıldız, Sümeyye Yıldız (9) ve Eymen Yıldız (16) Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Yıldız ailesinin 5 ferdi yarın Trabzon'un Arsin ilçesi Konak mahallesinde öğle namazı sonrasında aynı yerdeki aile kabristanlığında toğrağa verileceği öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

CHP Kurultayı soruşturmasında çok sayıda tutuklama
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı

CHP'de bildiri çatlağı! O başkan imza atmadı, toplantıyı terk etti
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 300 milyon Euro kazandı

1.5 saatte tam 300 milyon Euro kazandı!
Roberto Mancini'nin yeni adresi ''%99.9 oranında kesin'' denilerek duyuruldu

Mancini'nin yeni adresi ''%99.9 kesin'' denilerek duyuruldu
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Yüksel Yıldırım iki oyuncunun ismi verdi: Galatasaray'dan istiyoruz

İsimlerini verip ''Galatasaray'dan istiyoruz'' dedi! İşte o yıldızlar
Bağcılar'da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu

Bağcılar'da esrarengiz ölüm! Kendi aracının bagajında bulundu
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek

Kulislerden sızan zam iddiası milyonları üzecek
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi