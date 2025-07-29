Giresun'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Dükkanın İçine Girdi

Giresun'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Dükkanın İçine Girdi
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Giresun'un Kapu Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bir dükkana girdi. Kaza sırasında dükkanın içinde bir kişi yaralandı, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Giresun'un Kapu Mahallesi Topal Sokak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir dükkana girdi.

Kaza il merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Şengül T., 28 AF 278 plakalı otomobili ile bir dükkana girdi. Kaza sırasında iş yerinde bulunan bir kişi aracın altında kaldı. Yaralı, çevredeki esnaf ve vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkarıldı. Kazanın ardından büyük şok yaşayan kadın sürücü Şengül T., de olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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