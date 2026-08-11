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Eynesil'de Boğulma: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Kurtarıldı

Eynesil'de Boğulma: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Kurtarıldı
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Giresun'un Eynesil ilçesinde denize giren 4 arkadaştan 3'ü kurtarılırken, Kemal Günaydın (30) hastanede hayatını kaybetti. Olay, şiddetli dalgalar nedeniyle yaşandı; vatandaşlar ve Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etti. Soruşturma başlatıldı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 4 arkadaştan 3'ü kurtarılırken, 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinden Eynesil'e gelen 4 arkadaş, Boztepe Mahallesi Eynesil Kalesi mevkisinde denize girdi. Şiddetli dalgalar nedeniyle 4 kişi zor anlar yaşarken, Kemal Günaydın (30) bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşların başlattığı arama çalışmalarına Sahil Güvenlik ekipleri de katıldı. Günaydın, sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Günaydın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayda diğer 3 kişi ise ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılardan biri Eynesil, biri Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer kişi olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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