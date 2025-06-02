Giresun'da Beşinci Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Giresun'da Beşinci Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Giresun'un Görele ilçesinde, 60 yaşındaki Nursel Çakır, torununu uğurlamak için balkona çıktığı esnada dengesini kaybederek beşinci kattan düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Çakır'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'un Görele ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, beşinci kattan düşen bir kadın yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kumyalı mahallesinde 60 yaşındaki Nursel Çakır, okula gitmek üzere evden çıkan torununu uğurlamak için balkona çıktı. Ancak bu sırada dengesini kaybederek beton zemine düştüğü ileri sürüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Nursel Çakır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Talihsiz kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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