Giresun'da 7 Yıldır Kayıp Olan Kadının Akıbeti Belirsizliğini Koruyor

Giresun'da 7 yıldır kayıp olan kadının akıbeti merak ediliyor

GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinde 2018 yılında kaybolan 60 yaşındaki üç çocuk annesi Perihan Getmez'in akıbeti hala belirsizliğini koruyor. Hastaneye gitmek üzere evinden çıkan Getmez, o günden beri bir daha geri dönmedi. Ailesi, emniyete kayıp ihbarında bulundu fakat 7 yıldır kendisinden herhangi bir iz bulunamadı.

Getmez'in üvey kızı Özge Bodur, son günlerde rüyalarında annesini gördüğünü belirterek kaybolmasının ardındaki sırrın bir an önce aydınlatılması için tüm imkanlarını seferber edeceğini ifade etti.

Bodur, "Üvey annem, babamın ikinci eşiydi. Yıllarca beni büyüttü. Babam vefat ettikten sonra yaşlı ve engelli bir adamla evlendi. 2018 yılında hastaneye gitmek için evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Emniyete yapılan ihbar sonuçsuz kaldı" dedi.

Rüyalarıma girmeye başladı

Perihan Getmez'in hastaneye gitmeden duramayan bir kişi olduğunu belirten Bodur, "Doğuştan gelen bir rahatsızlığı vardı ve hastaneye gitmeden duramazdı. Kayıp ihbarından bu yana bir hastane kaydının olmaması, durumu daha da şüpheli hale getiriyor. Eşi de bir süre sonra vefat etti. O dönemde arama yapmayı çok istememe rağmen, küçük çocuklarım olduğu için bunu gerçekleştiremedim. Son günlerde rüyalarıma giriyor ve 'Ben ölmedim, neden beni aramıyorsunuz?' diyor en son gördüğüm rüya da ise bana arkasını dönüp gitti" dedi.

Kaybolan kadının sırrı hala çözülemedi

Kumral Bodur ise eşinin vefatının ardından Perihan Getmez'i aramakta zorlandıklarını ifade etti. Bodur "Eşimin üvey annesi Perihan Getmez'in kaybolmasını kendisinden başka dert edebilecek kimse yok. Bugüne kadar kayıp ihbarının ötesinde bir adım atılmadı. Çocukları da bu durumu araştıracak durumda değil. Kaybolan üvey kayınvalidemin akıbetine dair herhangi bir bilginin ortaya çıkmaması sıra dışı bir durum. Kendisinden bir an önce haber alınmasını umut ediyoruz" diye konuştu.