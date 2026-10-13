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Giresun Bulancak'ta kaybolan 76 yaşındaki kadın Bulancak Deresi'nde sağ bulundu

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Giresun Bulancak'ta kaybolan 76 yaşındaki kadın Bulancak Deresi'nde sağ bulundu
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Giresun Bulancak'ta kaybolan 76 yaşındaki kadın, evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Bulancak Deresi'nde özel harekat polislerince sağ olarak bulundu. İlk kontrolleri olay yerinde yapılan kadın, ambulansla Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 76 yaşındaki Hatun Cürgül, evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Bulancak Deresi'nde özel harekat polisleri tarafından sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Bulancak ilçesine bağlı Şemsettin Mahallesi'ndeki evinden dün sabah saatlerinde ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Hatun Cürgül için arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalar sonucunda yaşlı kadın, evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Bulancak Deresi'nde özel harekat polisleri tarafından bulundu.

Kullandığı ilaçlara bağlı olarak unutkanlık yaşadığı öğrenilen Cürgül için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk kontrolleri olay yerinde yapılan 76 yaşındaki kadın, sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla ambulansla Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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