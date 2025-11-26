Haberler

9 kez darbe yaşayan ülkede kriz! Silahlar çekildi

Daha önce 9 kez darbe yaşayan Gine-Bissau'da yarın açıklanması beklenen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçim sonuçları öncesi Cumhurbaşkanlığı, Seçim Komisyonu Genel Merkezi ve İçişleri Bakanlığı yakınlarında silahlı çatışma çıktı. Eski Başbakan Domingos Simoes Pereira, Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'yu seçimleri kaybettiğini anladıktan sonra olağanüstü hal ilan edebilmek için sahte bir darbe girişimi planlamakla suçladı.

  • Gine-Bissau'da cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin geçici sonuçlarının açıklanmasından bir gün önce başkent Bissau'da silahlı çatışma çıktı.
  • Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun sözcüsü, kimliği belirsiz silahlı kişilerin seçim sonuçlarının açıklanmasını engellemek için seçim komisyonuna saldırdığını iddia etti.
  • Gine-Bissau'da 1974'ten bu yana en az dokuz darbe ve darbe girişimi yaşandı.

Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau'da geçtiğimiz pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin geçici sonuçlarının açıklanmasından bir gün önce tansiyon yükseldi.

SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI

Gine-Bissau basınında yer alan haberlerde, Başkent Bissau'daki Cumhurbaşkanlığı, Seçim Komisyonu Genel Merkezi ve İçişleri Bakanlığı yakınlarında silahlı çatışma çıktığın bildirildi. Çatışmanın nedeni ve kimler arasında yaşandığı henüz bilinmiyor. Haberlerde, çatışmanın yaklaşık bir saat sürdüğü ifade edilerek, Cumhurbaşkanlığı çevresinde askeri birliklerin olduğu aktarıldı.

DİKKAT ÇEKEN SUÇLAMA

Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun Sözcüsü Antonio Yaya Seidy, kimliği belirsiz silahlı kişilerin seçim sonuçlarının açıklanmasını engellemek için seçim komisyonuna saldırdığını iddia etti. Seidy, saldırganların Embalo'nun seçimdeki rakibi Fernando Dias'a bağlı olduğunu öne sürdü.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde görevdeki Cumhurbaşkanı Embalo ile rakibi Fernando Dias, karşı karşıya gelmiş ve her iki tarafta seçimi kazandığını iddia etmişti.

DARBE İDDİASI

Dias'ı destekleyen eski Başbakan Domingos Simoes Pereira, ise Embalo'nun seçimleri kaybettiğini anladıktan sonra olağanüstü hal ilan edebilmek için sahte bir darbe girişimi planlamakla suçladı.

Aralık 2023'te başkent Bissau'da saatlerce süren silah çatışmanın ardından Embalo hükümeti bunun bir darbe girişimi olduğunu açıklamış, parlamentoyu feshetmişt. Gine-Bissau'da o günden beri yasama organı olmadan yönetiliyor.

9 KEZ DARBE YAŞANDI

Öte yandan Senegal ve Gine arasında küçük bir ülke olan Gine-Bissau'da, Portekiz'den bağımsızlığını kazandığı 1974'den bu yana en az dokuz darbe ve darbe girişimi yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
