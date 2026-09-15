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Gıdada fahiş fiyat operasyonunun ardından Bayrampaşa’daki firmada sessizlik hakim

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İstanbul merkezli 22 ilde gıdada fahiş fiyat uygulayarak kamuyu zarara uğratan firmalara yönelik düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon yapılan Bayrampaşa’daki Sebze ve Meyve Hali’ndeki firmada sessizliğin hakim olduğu görüldü.

İstanbul merkezli 22 ilde gıdada fahiş fiyat uygulayarak kamuyu zarara uğratan firmalara yönelik düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon yapılan Bayrampaşa'daki Sebze ve Meyve Hali'ndeki firmada sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları değerlendirilen 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıklamıştı. İstanbul merkezli 22 ilde yapılan operasyonlarda isi 33 şüpheli gözaltına alındı. Bayrampaşa'daki Sebze ve Meyve Hali'nde operasyon yapılan bir firmada sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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