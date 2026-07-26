Datça'da gezi teknesinde rahatsızlanan kişiye Sahil Güvenlik'ten tıbbi tahliye
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında seyreden bir gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kıyıya çıkarılarak ambulans ekiplerine teslim edildi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaşa Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Datça ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yardım çağrısında bulunuldu. Bölgede bulunan Sahil Güvenlik botu tarafından rahatsızlanan vatandaş kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı