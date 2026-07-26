Haberler

Datça'da gezi teknesinde rahatsızlanan kişiye Sahil Güvenlik'ten tıbbi tahliye

Datça'da gezi teknesinde rahatsızlanan kişiye Sahil Güvenlik'ten tıbbi tahliye
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında seyreden bir gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kıyıya çıkarılarak ambulans ekiplerine teslim edildi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaşa Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Datça ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yardım çağrısında bulunuldu. Bölgede bulunan Sahil Güvenlik botu tarafından rahatsızlanan vatandaş kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu

Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza

Düğün hayali yarım kaldı!
Tek başına bir takım! Vargas, Brezilya'nın kabusu oldu

Tek başına bir takım! Koca ülkenin korkulu rüyası oldu
CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi

Baba ocağına böyle girdi! Bir de kaydettirdi

Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor

Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi

Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi
Arda Güler'den Mourinho hakkında dikkat çeken sözler

Mourinho için söyledikleri bomba!
Yeni telefon alacaklar için kötü haber! Çip fiyatlarına zam yolda

Telefon almayı düşünüyorsanız elinizi çabuk tutun! Kötü haber geldi