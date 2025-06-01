Gezi Parkı Olayları'nın 12. Yıldönümünde İzinsiz Gösteri Yapıldı

Gezi Parkı Olayları'nın 12. Yıldönümünde İzinsiz Gösteri Yapıldı
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İstanbul Taksim'de Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla Gezi Parkı Olayları'nın 12. yıldönümünde bir grup izinsiz toplandı. Basın açıklamasının ardından bazı kişiler gözaltına alındı.

İstanbul'da Taksim Dayanışması'nın çağrısı ile Gezi Parkı Olayları'nın 12. yıldönümünü anmak ve basın açıklaması yapmak üzere bir grup izinsiz toplandı. Açıklamanın ardından izinsiz gösteri yapan gruptan bazı kişiler gözaltına alındı.

Taksim İstiklal Caddesi'nin etrafındaki yolların gün boyu polis barikatlarıyla kapatılması nedeniyle saat 19.00 sıralarında Gezi Parkı Olayları'nın 12. yıldönümünü anmak ve basın açıklaması yapmak için bir grup toplandı. Taksim Dayanışması'nın çağrısı ile Mis Sokakta toplanan grup sloganlar atarak, basın açıklamasında bulundu. Açıklama sonrası polisler, abluka oluşturarak grup içerisindeki bazı kişileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler alana getirilen polis otobüslerine bindirilerek emniyete götürülmek üzere yola çıktı. Yoğun güvenlik önlemlerinin altında yapılan gözaltına alınma işleminin tamamlanmasının ardından sokakta işleyiş tekrar normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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