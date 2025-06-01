Gezi'nin 12. Yıldönümünde Taksim'de Gözaltılar

Gezi'nin 12. Yıldönümünde Taksim'de Gözaltılar
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İstanbul'da Gezi Parkı Olayları'nın 12. yıldönümünü anmak üzere izinsiz gösteri düzenleyen gruptan bazı kişiler gözaltına alındı. Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla toplanan grup, basın açıklaması yaptıktan sonra polis tarafından müdahale edildi.

Gezi'nin 12. yıl dönümü eylemlerinde Taksim'de iziniz gösteri yapan kişiler gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul'da Taksim Dayanışması'nın çağrısı ile Gezi Parkı Olayları'nın 12. yıldönümünü anmak ve basın açıklaması yapmak üzere bir grup izinsiz toplandı. Açıklamanın ardından izinsiz gösteri yapan gruptan bazı kişiler gözaltına alındı.

Taksim İstiklal Caddesi'nin etrafındaki yolların gün boyu polis barikatlarıyla kapatılması nedeniyle saat 19.00 sıralarında Gezi Parkı Olayları'nın 12. yıldönümünü anmak ve basın açıklaması yapmak için bir grup toplandı. Taksim Dayanışması'nın çağrısı ile Mis Sokakta toplanan grup sloganlar atarak, basın açıklamasında bulundu. Açıklama sonrası polisler, abluka oluşturarak grup içerisindeki bazı kişileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler alana getirilen polis otobüslerine bindirilerek emniyete götürülmek üzere yola çıktı. Yoğun güvenlik önlemlerinin altında yapılan gözaltına alınma işleminin tamamlanmasının ardından sokakta işleyiş tekrar normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UZUN - 3.Sayfa
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